"Держитесь подальше от Крыма": Россия жестко обратилась к США [ Редактировать ]
В России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов". Об этом заявил заместители главы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, США осуществляют провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море.
"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - считает Рябков.
Он призвал США держаться подальше от Крыма и черноморского побережья России.
"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - отметил Рябков.
Ранее Зеленский заявил, что Россия хочет, чтобы Запад испугался.
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