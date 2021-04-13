В России назвали провокацией заход кораблей Военно-морских сил США в Черное море на фоне стягивания войск к границе Украины. Говорят, что есть "высокий риск инцидентов". Об этом заявил заместители главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, США осуществляют провокацию, направляя свои военные корабли в Черное море.

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют, провокационные в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится", - считает Рябков.

Он призвал США держаться подальше от Крыма и черноморского побережья России.

"Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет", - отметил Рябков.

Ранее Зеленский заявил, что Россия хочет, чтобы Запад испугался.