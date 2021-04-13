Во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает Белый дом.

Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог о стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем безопасности, основываясь на продлении срока действия нового Договора СНВ.

Кроме того, Байден ясно дал понять, что США будут действовать решительно в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибервторжения и вмешательство в выборы.

Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность.

Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией.

Ранее ы писали о том, что Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь завершить войну на Донбассе. А для вступления Украины в НАТО мало только слов поддержки со стороны Вашингтона.

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