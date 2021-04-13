Во вторник, 13 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года. Об этом сообщил сайт Минобороны.

Таран не исключает, что россияне могут прибегнуть к провокациям, чтобы напасть на Украину.

Такое мнение министр обороны выразил в разговоре с французским послом Этьеном де Понсеном. Таран сообщил послу, что впервые со времен распада СССР зафиксировано развертывание вблизи границы Украины передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками России.

Мы не можем позволить себе недооценивать ситуацию и вполне осознаем, что Россия способна планировать для Украины повторение грузинского сценария 2008-го года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения Вооруженных сил Украины в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400-м тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта.

Таран призвал предоставить Украине "План действий по вступлению в НАТО", чтобы привести в сознание российское руководство и не допустить эскалации агрессии против Украины.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "стать на защиту населения Донбасса" в случае необходимости. Речь идет о жителях оккупированных территорий, получивших российские паспорта.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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