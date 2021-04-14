Вымогали $700 тысяч: в центре Харькова задержали рэкетиров (обновлено) [ Редактировать ]
Источник: "Объектив"
В центре Харькова проходит спецоперация. Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали банду вымогателей. Об этом сообщает "Объектив".
Днем на улице Тринклера возле Kharkiv Palace силовики блокировали автомобили и задержали как минимум троих мужчин. Двух из них положили лицом в асфальт.
Местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщают, что члены банды "Залютинские" требовали у руководителей агропредприятия передать им корпоративные права на $700 тысяч.
После задержания прямо посреди улицы у одного из остановленных силовиками автомобилей на проезжей части разложили пачки денег.
Пресс-служба Нацполиции сообщила, что все задержанные - участники организованной преступной группировки и имеют существенные связи с криминалитетом.
Они требовали у местного бизнесмена, который возглавляет большую аграрную компанию, $700 тысяч. Под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства, бандиты встречались с потерпевшим в конце марта этого года. И выдвинули свои требования с угрозами бизнесмену и членам его семьи. Чтобы подтвердить серьезность своих намерений, злоумышленники избили бизнесмена, а через несколько дней повредили его автомобиль и оставили на капоте траурные венки.
Пострадавший был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Две недели назад сотрудники полиции задокументировали первую встречу фермера с вымогателями, во время которой он передал им $100 тыс. Сегодня, 14 апреля, оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции задержали пятерых рэкетиров во время получения $600 тыс.
Напомним, что в конце марта под Киевом задержали банду, грабившую дома топ-чиновников.
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