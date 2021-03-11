В Мексике полностью легализовали марихуану [ Редактировать ]
Источник: Niagara College Canada
Нижняя палата парламента Мексики приняла закон, разрешающий покупку марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщается на сайте парламента.
Легализацию "травки" поддержали 316 депутатов, 129 высказались против, 23 воздержались. Сенат Мексики одобрил законопроект еще в ноябре 2020 года.
Отныне жители страны смогут хранить до 28 граммов каннабиса и выращивать до шести кустов у себя дома. Использование марихуаны в медицинских целях разрешили в Мексике с 2017 года.
Мексика - третья страна в мире после Уругвая и Канады, полностью легализовавшая марихуану. Из-за численности населения (128,6 млн) Мексика станет крупнейшим рынком легального каннабиса в мире.
Мексика - крупнейший поставщик наркотиков в США. С 2006 года в результате борьбы властей с наркокартелями погибли 270 тысяч человек.
Американские и мексиканские власти рассчитывают, что легализация марихуаны подорвет деятельность преступных группировок. Вместе с тем эксперты отмечают, что основной доход наркокартелям приносят кокаин и синтетические наркотики.
Напомним, что в декабре 2020 года ООН исключила марихуану из опасных наркотиков.
Ранее сообщалось, что Украина готова к легализации медикаментов на основе каннабиса, однако разрешать использовать марихуану в рекреационных целях нельзя. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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