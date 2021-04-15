Чисельність військ РФ поблизу кордонів України сягне ста десяти тисяч повідомив міністр оборони України Андрій Таран. Він виступив на засіданні Єврокомісії.

За словами Тарана, своїми діями Кремль насамперед хоче зруйнувати євроатлантичні прагнення України. Міністр не відкидає атаки Росії з Криму для забезпечення окупованого півострова водою.

Серед можливих сценаріїв - і масштабна провокація Кремля - для збільшення своїх військ на території ОРДЛО. Міністр також звернув увагу на посилення маневрів ворога на морі.

Андрій Таран, міністр оборони України: