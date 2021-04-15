"Давайте не будем сказочниками": Кравчук признал, что американские солдаты не будут защищать Украину [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук заявил, что американские солдаты никогда не будут защищать Украину. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Ожидать того, что завтра американские солдаты придут на Украину и будут нас защищать, - давайте мы не будем сказочниками. Такого не будет.
Между тем, по мнению Кравчука, в настоящее время позиции Европы и США по украинскому вопросу совпадают, и это означает, что "Украина не останется одна, если, не дай Бог, случится какая-то непредвиденная сложная ситуация".
Украину поддержит и Европа, и США.
Экс-президент отметил, что помощь американской стороны и ЕС заключается, прежде всего, в санкционной политике против России и оказании Киеву помощи в военной сфере.
Мы должны с вами быть ко всему готовы. Первое - укреплять свои войска. Второе - каждый человек на Украине должен быть готовым к защите своей земли. И когда враг почувствует, что мы едины, что у нас войско готово защищать, что народ станет стеной, я убежден: прежде чем думать про широкую агрессию на Украине, они остановятся.
Между тем глава украинской делегации в ТКГ скептичен относительно результатов визита президента Владимира Зеленского в Париж, который состоится в пятницу, 16 апреля. По его мнению, Москва прислушается только к Вашингтону, которого "боится".
Есть одна страна, которую послушает Россия - не потому что она такая добрая, а потому что испугается, - Соединенные Штаты Америки.
Напомним, что 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.
После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
Как сообщали "Подробности", что ранее Леонид Кравчук заявил, что готов взять в руки оружие в случае вторжения России и "стрелять до последнего".
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