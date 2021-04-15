В четверг, 15 апреля, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала введение новых санкции против Москвы со стороны Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС

Она заявила, что ответ России будет неотвратимым.

Захарова также отметила, что новые санкции, введенные администрацией Джо Байдена, только "повышают конфронтационный градус" в российско-американских отношениях.

Она добавила, что российский МИД уже вызвал к себе на разговор посла США в Москве.

Разговор будет тяжелым.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден спустя два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным ввел ряд санкций против России. Отметим, что в НАТО поддержали санкции и выступили с обращением.

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