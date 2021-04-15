В четверг, 15 апреля, президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. Такое решение было принято после введения санкций против России. Соответствующе обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома.

По словам президента, угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.

Байден уведомил Конгресс о том, что издал указ об объявлении режима ЧС в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США.

Он также уточнил, что имеет в виду под вредными действиями России:

вмешательство в американские выборы,

кибератаки,

транснациональная коррупция для влияния на иностранные правительства,

преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом,

подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США,

нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден спустя два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным ввел ряд санкций против России. Отметим, что в НАТО поддержали санкции и выступили с обращением.

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