Неодимові кульки, куби та ланцюжки. Ці магніти стають дедалі небезпечнішими для дітей, кажуть лікарі. Адже малеча може випадково їх проковтнути, а всередині кишківника деталі притягуються одна до одної, розриваючи його стінки. Як уберегти свою дитину - розкаже Марічка Мельник.

Від звичайних пірамідок до різновидної техніки, будиночків та побутових речей. Так звані розвивальні фігури з неодимових кульок для малюків, на перший погляд невинні конструктори та головоломки. Насправді ж несуть серйозну загрозу життю. Десятки дітей потрапляють на операційний стіл, ковтаючи магніти. Лікарі б'ють на сполох, адже така забавка може стати фатальною.

Дарія Вороняк, завідувачка відділення діагностики НДСЛ "Охмадит":

У нас були випадки коли ми діставали 21 магніт. Потрапляючи у шлунковий тракт кишківника дитини особливо коли діти їх по одному із якимось проміжком у часі або ковтають довгі ланцюжки вони замикаються, один до одного притягуються і на своєму шляху затискають стінки органів між собою. То тоді ці діти потрапляють до хірургів.

Роман Жежера, лікар-лікувальник, в. о. завідувача відділення ургентної хірургії НДСЛ "Охмадит":

Ніяких ознак перитоніту та болі в животі дитина може не скаржитись, але вже перші симптоми - блювота і так далі вона з'являється вже коли воно починає прогресувати.

Якщо таке вже трапилося - лікарі радять в жодному разі не їсти та не пити дорогою до лікарні.

Дарія Вороняк, завідувачка відділення діагностики НДСЛ "Охмадит":

Якщо дитина поїсть по дорозі, то тоді ми не можемо відразу взяти дістати магніти, а за цей час магніти можуть піти далі. За рахунок того що велика частина кішківника може бути уражена і вона буде не життєздатна її потрібно буде видаляти.

Проковтнути магніти може не лише малеча, а й підлітки. Лікарі неодноразово наголошували на небезпечності цих іграшок. Та коли випадки почастішали - звернулися до офісу уповноваженого Президента з прав дітей, щоб він зарадив ситуації та посприяв забороні продажу забавок.

Микола Кулеба, уповноважений Президента України з прав дитини:

Уже в багатьох сім'ях ці магніти є і просто просити батьків, будь ласка викиньте їх. Ми почали наголошувати всіма засобами що такі речі потрібно заборонити.

У Держпродспоживслужбі на звернення відреагували - торгівлю неодимовими кульками в Україні - заборонено. Штраф за порушення понад п'ятдесят тисяч гривень.

Дмитро Тихомиров, начальник управління захисту споживачів Держпродспоживслужби м. Києва:

Зараз проведено близько 30-40 перевірок, винесені обмежувально-торговельні заходи, а саме рішення про заборону. Заборона діє по всій території України і зараз ми моніторимо, де виявляється і хто не виконує наші заборони.

Окрім штрафів, продавці небезпечних іграшок можуть понести і кримінальну відповідальність.