В Британии выявили "индийский" штамм коронавируса [ Редактировать ]
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией, который впервые выявили в Индии. На сегодняшний день известно о более 70 случаях заражения новым штаммом.
Отмечается, что новый штамм коронавируса выявили у 77 жителей Соединенного Королевства. В частности, 73 жителей Англии и еще четыре - Шотландии.
На данный момент новый вариант коронавируса вызывает озабоченность из-за особенностей двух мутаций в шиповом белке, объединенном в одном и том же вирусе. Эксперты опасаются, что "индийский" штамм коронавируса может быть более заразным или менее восприимчивым к вакцинам.
"Эти две мутации, работающие вместе, могут быть намного более проблематичными, чем "южноафриканские" и "бразильские" варианты, у которых есть только одна мутация бегства", - заявил профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер.
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