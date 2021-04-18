У Києві наразі спостерігається майже 100% заповненість ліжок ковідних відділень опорних клінічних лікарень. Про це в неділю ввечері, 18 квітня, в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила лікар-пульмунолог Світлана Гук.

"Для того, щоб орієнтуватися, що взагалі відбувається, я дивлюся кожен день на сайті київської мерії табличку заповненості ліжок ковідних відділень опорних клінічних лікарень. І дійсно - там хвилеподібно. Є лікарні - 106%, є 88%. Загалом якщо взяти, то майже 100% заповненість лікарень - вона досі зберігається", - сказала вона.

Лікар також зазначила, що до сьогодні зберігається загальний рівень смертності 2%. Але з огляду на те, що більше людей хворіє, кількість тих, хто помирає, також більша.

За словами медика, змінилася й клінічна картина перебігу захворюваності. Крім того, люди часто погіршують свій стан, вдаючись до самолікування.

"У 17-й лікарні жовтень-листопад для нас були надважкими. Але тоді ми знали, що два тижні якщо ми, вибачте, протягнемо, то все - ми вже вискочили, можна видихнути. Зараз я бачу, що ситуація дуже часто погіршується на третьому тижні. І, можливо, це пов'язано із мутацією вірусу, а з іншого боку, ну такі речі люди роблять зараз на перших етапах хвороби! Самолікування страшне. Люди колють собі гормони в незрозумілих дозах у непотрібний час, начебто відчувають якесь покращення, але на третьому тижні картина розгортається, і там вже ну дуже важко з цим упоратись", - пояснила Світлана Гук.

Лікар наголосила, що в жодному разі самостійно не можна робити три речі: призначати собі гормони, призначати антибіотики й кроворозріджувальні.

"Ви не те, що не допоможете собі - ви зробите надто гірше", - підкреслила вона.

"Я не можу сказати, що зараз лікувати важче стало. Але отака якась розхлябаність... люди з ковідом дозволяють собі гуляти", - додала медик.

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