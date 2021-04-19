С мая ужесточают контроль за нарушителями самоизоляции: что изменится [ Редактировать ]
С мая данными о нарушителях самоизоляции в Украине начнут обмениваться Минздрав, Нацполиция и Минцифры. Об этом говорится в распоряжении правительства об утверждении плана мер, направленных на борьбу с COVID-19 от 14 апреля.
Для этого будет использоваться мобильное приложение системы "Вдома".
Согласно документу, налаживание обмена данными в отношении лиц, нарушающих условия самоизоляции с использованием мобильного приложения системы "Вдома" Минцифры, Минздрав и Нацполиция должны завершить до мая 2021 года.
Кроме того, Минцифры и Центру общественного здоровья поручено до июня усовершенствовать обмен информацией относительно лиц с подтвержденным коронавирусом, и контактных лиц, подлежащих самоизоляции, в частности внедрить автоматический обмен с помощью программного интерфейса (API).
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