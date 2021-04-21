В Киеве обнародовали тревожную статистику заболеваемости коронаврусом [ Редактировать ]
В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 965 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 187 196 случаев COVID-19. 116 498 человек выздоровели (641 - за минувшие сутки), еще 4297 киевлян умерли (40 - за минувшие сутки). 131 человека госпитализировали с диагнозом "COVID-19". 330 человек отправили в медучреждения с пневмониями.
Отмечается, что среди заболевших:
- 574 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;
- 361 мужчина, возрастом 18 до 86 лет;
- 31 ребенок - от 2 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (287 случаев), Деснянском районе (128 человек) и Днепровском районе (96 пациентов).
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Кроме того, на территории Украины на фоне снижения новых случаев заражений коронавирусной инфекцией упало и количество сделанных ПЦР-тестов. Также наблюдается и снижение числа положительных результатов - с 32,4% до 29,1%.
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