В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 965 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 187 196 случаев COVID-19. 116 498 человек выздоровели (641 - за минувшие сутки), еще 4297 киевлян умерли (40 - за минувшие сутки). 131 человека госпитализировали с диагнозом "COVID-19". 330 человек отправили в медучреждения с пневмониями.

Отмечается, что среди заболевших:

574 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;

361 мужчина, возрастом 18 до 86 лет;

31 ребенок - от 2 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (287 случаев), Деснянском районе (128 человек) и Днепровском районе (96 пациентов).

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Кроме того, на территории Украины на фоне снижения новых случаев заражений коронавирусной инфекцией упало и количество сделанных ПЦР-тестов. Также наблюдается и снижение числа положительных результатов - с 32,4% до 29,1%.

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