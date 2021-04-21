Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что российские власти ответят на провокации западных стран, которые "цепляют" Россию. Он сравнил действия некоторых стран с поведением шакала Табаки из "Книги джунглей" Киплинга, которые "подвывают, чтобы задобрить своего суверена".

Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас мягко говоря не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.

Путин отметил, что Москва будет самостоятельно определять "красную черту" в отношениях других стран с Россией. Он сравнил страны, задирающие Россию, с шакалом Табакой, крутящимся вокруг тигра Шерхана, из "Книги джунглей" Редьярда Киплинга.

Недружественные акции в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то... Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же… Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена.

Напомним, что 15 апреля США ввели новые санкции против России из-за вмешательства в американские выборы в 2020 году, оккупацию Крыма и кибератаки. США высылают 10 российских дипломатов и ввели ограничения против российского суверенного долга. Финансовые учреждения США с 14 июня не смогут покупать гособлигации у Центрального банка России, российского министерства финансов и Фонда национального благосостояния.