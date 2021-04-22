Американский ученый-химик Минджи Дай из Университета Пердью сделал открытие о синтезировании соединений для уничтожения белка, содержащегося в раковых клетках.

Уникальное вещество было получено из ядовитого кустарника Jatropha curcas, имеющий другое название "очищающий орех". Тот самый важный компонент растения куркузон D стал ингибитором белка BRAT1. Для этого он генерировал реакцию повреждения ДНК онкологического заболевания.

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Исследователи протестировали эти соединения на клетках рака молочной железы и обнаружили, что куркузон D чрезвычайно эффективен при их выключении.

Отмечается, что обнаруженный элемент куркузон D, помимо уничтожения раковых клеток, может заблокировать и распространение метастазов по организму. Также этот компонент имеет огромную эффективность во время комбинирования с повреждающим клетки рака агентом.

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Кроме того, ученые провели невероятное исследование, в ходе которого им удалось обнаружить несколько сотен совершенно неизвестных науке генов, в 50 из которых формируются белки, связанные c развитием онкологических заболеваний. Ко времени нового открытия геном человека состоял из 20 тысяч генов.

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