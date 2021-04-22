Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде законопроект об изменениях в Кодекс административного судопроизводства. Документ зарегистрирован в парламенте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Глава государства внес документ в парламент 21 апреля.

Сейчас текст законопроекта отсутствует .

. Последний этап прохождения закона - передан на рассмотрение руководству.

Документ предлагает изменения в статью 151 кодекса. Она определяет виды обеспечения иска.

Сейчас иск может быть обеспечен:

приостановлением действия индивидуального акта или нормативно-правового акта;

запретом ответчику совершать определенные действия;

запретом другим лицам совершать действия, касающиеся предмета спора;

остановкой взыскания на основании исполнительного документа или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке.

Предусмотрено, что суд может применить несколько мер обеспечения иска, которые должны быть соразмерными с заявленными истцом требованиями.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон № 1357-ІХ о призыве на военную службу резервистов без объявления мобилизации.

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