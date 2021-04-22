Зеленский внес в Раду закон об изменениях в Кодекс административного судопроизводства [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде законопроект об изменениях в Кодекс административного судопроизводства. Документ зарегистрирован в парламенте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
- Глава государства внес документ в парламент 21 апреля.
- Сейчас текст законопроекта отсутствует.
- Последний этап прохождения закона - передан на рассмотрение руководству.
Документ предлагает изменения в статью 151 кодекса. Она определяет виды обеспечения иска.
Сейчас иск может быть обеспечен:
- приостановлением действия индивидуального акта или нормативно-правового акта;
- запретом ответчику совершать определенные действия;
- запретом другим лицам совершать действия, касающиеся предмета спора;
- остановкой взыскания на основании исполнительного документа или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке.
Предусмотрено, что суд может применить несколько мер обеспечения иска, которые должны быть соразмерными с заявленными истцом требованиями.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон № 1357-ІХ о призыве на военную службу резервистов без объявления мобилизации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов
В понедельник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1359-IX
Зеленский подписал закон, запрещающий бандитские методы работы коллекторов
В среду, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний
В среду, 21 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов относительно валютных кредитов