В четверг, 22 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что часть вакцин AstraZeneca, партию которой должны доставить утром 23 апреля, пойдет на введение с 23 мая второй дозы тем, кто уже сделал прививку вакциной Covishield индийского производства.

По его словам, эти препараты являются полностью взаимозаменяемыми.

Определенную часть, небольшую часть (партии вакцины AstraZeneca южнокорейского производства - ред.) мы используем для второй прививки. Это у нас приходится на последние дни мая. Это те граждане, которые делали прививки в феврале. То есть с 23 мая мы будем делать вторую дозу.

Министр заверил, что вакцины из новой партии такие же, как и те, которыми делали прививки раньше. Разница лишь в том, что препарат сделан на различных производственных площадках.

"Это один и тот же продукт. Просто он производится на разных площадках.

Ранее замминистра здравоохранения Светлана Шаталова Украина привлечет кредит Международного банка реконструкции и развития в 2,5 млрд грн на закупку вакцин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.