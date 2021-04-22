В четверг, 22 апреля, замминистра здравоохранения Светлана Шаталова Украина привлечет кредит Международного банка реконструкции и развития в 2,5 млрд грн на закупку вакцин.

Украинская система здравоохранения дополнительно получит 2,5 млрд грн от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта экстренное реагирование на коронаврус и вакцинация в Украине.

Отмечается, что документ предусматривает средства для закупки вакцины от коронавируса на сумму около 840 млн грн.

Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов. Около 900 млн грн получит общий фонд госбюджета за выполнение DLI-показателей.

Ранее "Подробности" сообщали, что мошенники пытались продать в Евросоюзе вакцины от COVID-19 на 3 млрд евро. В Еврокомиссии заявили, что большинство прививок, предложенных торговцами правительствам ЕС были "вакциной" AstraZeneca.

Напомним, что глава Интерпола ждет резкого роста преступности в борьбе за вакцины от коронавируса, которые он назвал "жидким золотом 2021 года".

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