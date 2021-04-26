Автопроизводитель Audi представил "электронную революцию" среди электромобилей – модель Audi A6 E-Tron.

Революция заключается в сверхбыстрой зарядке. 270-киловаттная батарея электрокара способна зарядится всего за 10 минут, чтобы проехать 200 километров. Скоростная зарядка аккумулятора способна заполнить батарею с 5% до 80% всего за 25 минут, а полная обеспечивает до 700 километров автономного хода, сообщает The Sun.

Следующее поколение Audi A6 основано на новой платформе Premium Platform Electric. Это новая система для электромобилей, используемая Audi и Porsche, которая войдет в серию в следующем году начиная с кроссовера Q6 E-Tron.

Гибридные версии Audi A6 встречались последний раз в 2019 году. Однако новый A6 2023 года является полностью электрическим. Этот гигант получился также довольно крупным: 4,96 метра в длину, 1,96 метра в ширину и высотой 1,44 метра.

У электроседана спортивный внешний вид и динамические дорожные качества. Audi заявляет, что ее система с двумя электродвигателями может выдавать 470 лошадиных сил и мгновенный крутящий момент в 800 Нм – разгон от 0 до 100 км/ч занимает не более 4 секунд.

И хотя пока это всего лишь концепт, многообещающий запуск должен состояться в 2023 году. Ожидается, что 95% текущего дизайна дойдет до финальной серийной модели.

О ценах ничего не известно, но дешевым Audi A6 e-tron точно не будет. Напомним, что нынешний гибрид Audi A6 TFSI-e стоит от 80 тысяч долларов.

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