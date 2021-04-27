Пepиoдичecки нaм вceм xoчeтcя нeмнoгo пoлeнитьcя, вeдь этo пpocтo peaкция нa уcтaлocть, диcкoмфopт и внeшнee дaвлeниe. Однако, нeкoтopым удaeтcя cпpaвитьcя c этим cocтoяниeм, a дpугиe не могут его подавить. Астрологи назвали самый ленивый знак зодиака.

Итак, на первом месте оказались Рыбы. В вопросах ответственности и точности выполнения чего-либо к Рыбам у многих могут быть претензии. Так уж сложилось, что характер этого знака связан с чем-то неземным, иллюзорным и непонятным другим.

Представители знака сильно вовлекаются в духовные процессы, тяготеют к возвышенности и творчеству - а где творчество, там и подвластность вдохновению. Причем не только у женщин, но и у Мужчин-Рыб.

Этот знак склонен поддаваться лени, если не испытывает трепета от того, что делает. От переизбытка чувств, особенно негативного оттенка, Рыбы также могут забросить дела, замкнуться и долго приходить в себя.

Ранее мы писали о том, какой знак зодиака самый успешный в бизнесе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.