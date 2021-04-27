Німеччина з червня скасовує пріоритетність у COVID-вакцинації. Про це повідомила канцлер Ангела Меркель. За її словами, країна наростила достатній темп вакцинації.

За останні три тижні встигли щепити стільки ж людей, як за 1 квартал - 10 відсотків населення. За даними канцлера, майже повністю вакциновані перша та друга пріоритетні групи населення. Для третьої - відкрито реєстрування.

А це означає, що поліцейські, пожежники, вчителі та персонал дитячих садочків зможуть отримати 1 дозу вакцини від коронавірусу вже протягом травня.