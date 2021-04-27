Локдаун в Киеве: когда ослабят ограничения [ Редактировать ]
Строгие ограничения, введенные на время локдауна в Киеве, могут ослабить уже на этой неделе. Решение об этом будут принимать завтра 28 апреля. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, мы не исключаем ослабление строгих ограничений, которые город ввел до 30 апреля. В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, которая состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию", - отметил Кличко.
По его словам, локдаун в Киеве дал положительные результаты, и количество новых случаев заболевания начало снижаться. Но в столице до сих пор много смертельных случаев от коронавируса и тяжелых больных.
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