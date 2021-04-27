За сутки в столице зарегистрировали 869 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало вспышкой так как в понедельник медики подтвердили лишь 256 заболевших. Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 192 620 инфицированных COVID-19. 120 873 человека выздоровели (829 - за минувшие сутки), еще 4497 киевлян умерли (31 - за минувшие сутки). В медучреждения столицы госпитализировали 140 человек, при этом 153 попали в больницы с пневмониями.

Отмечается, что среди заболевших:

482 женщины в возрасте от 19 до 95 лет;

356 мужчин, возрастом от 18 до 91 года;

21 ребенок - от 22 дней до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (168 человек), Днепровском районе (115 случаев) и Соломенском районе (108 пациентов).

Читайте также, в Украине за минувшие сутки, 26 апреля, зафиксировано 7 915 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в Украине: заболело - 2 038 248 человек, выздоровели - 1 596 829 человек, а также летальных исходов - 42 950.

Кроме того, Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии коронавируса, об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели, за прошедшую неделю количество заболевших уменьшилось с 92 тысяч до 77 тысяч по сравнению с позапрошлой неделей.

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