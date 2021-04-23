На территории Украины всего 5 человек получили вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, что стало наименьшим количеством даже среди даже так называемых стран "третьего мира". Об этом свидетельствуют данные Our World In Data.

Согласно им, в Израиле полную вакцинацию получили 57,8% взрослого населения (5 миллионов человек), в США – 26,2% (87,59 млн), а в Великобритании по состоянию на 20 апреля – 15,9% (10,78 млн). На территории России две дозы прививки от COVID-19 получили более 6,3 миллионов жителей, Италии - 4,77 миллиона человек, Польше - 2,42 миллиона, Азербайджана - 458,2 тысячи и Молдовы - 10,8 тысяч.

Отмечается, что в африканских странах Зимбабве и Намибии уровень вакцинации на порядок выше, чем в Украине: 37 тысяч прививок и 128 прививок соответственно.

Читайте также, в Украине с начала кампании вакцинации привили от коронавируса 508 044 человека. вакцинация проводилась тремя препаратами - Covishield от AstraZeneca (4090), CoronaVac от Sinovac (7051) и Comirnaty от Pfizer (5028), больше всего за вчера прививок сделали в Киеве (1679).

Кроме того, Украина в мае-июле получит партии вакцины от коронавирусной инфекции по программе COVAX. В стану ввезут ,4 миллиона доз AstraZeneca и 950 тысяч доз Pfizer. COVAX отправила в страну письмо с подтверждением о распределении препаратов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.