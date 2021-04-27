Назначение нового главы Минэнерго: Шмыгаль внес в Раду представление [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес представление в Верховную Раду на назначение министра энергетики. Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Ольга Куришко.
Глава Кабмина предлагает назначить на эту должность вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко.
Теперь его кандидатуру должны поддержать депутаты парламента. Сначала в профильном комитете, а потом - в сессионном зале.
Напомним, что днем ранее появилась информация о том, что Витренко написал заявление об увольнении.
Ранее Кабмин уволил главу правления "Укрзализныци" Владимира Жмака.
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