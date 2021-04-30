Ті, хто в'їжджає до Італії з інших країн ЄС, мають відбути п'ятиденний карантин

Італія продовжила карантинні обмеження для європейських туристів іще на 15 днів. Як і раніше, ті, хто в'їжджає до Італії з інших країн ЄС, мають відбути п'ятиденний карантин, а також здати тест на Ковід до прибуття та наприкінці періоду ізоляції.

Заборонено в'їзд із Індії та Бангладеш - через тамтешній сплеск захворюваності. Від початку епідемії в Італії інфікувалися понад чотири мільйони людей. Із них більш як 120 тисяч померли.