З 1 травня в Україні почне діяти річний тариф на газ. Зараз він зафіксований на рівні близько 8 гривень за кубометр газу, але він може переглядатися.

Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" заявила народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк.

"Це не значить, що ця величина стала, вона, можливо, буде переглянута й може бути знижена. 2020-й рік і зима 20/21-го року показала, наскільки український споживач залежить від оцих сезонних коливань. Ми пам'ятаємо травень, коли була ціна 2,5 гривень, і пам'ятаємо січень, коли навіть президенту прийшлося втручатися в ситуацію з тарифами і фіксувати на рівні 6,99", - сказала вона.

Депутат назвала чотири основні речі, на яких українцям потрібно сфокусуватися, щоб виправляти ситуацію з тарифами.

"Перша - це підвищення власного видобутку українського газу. Якщо ми підвищимо виробництво українського газу, це якраз прямий шлях до того, щоб ціна на тарифи була знижена. По-друге, нам потрібно створити дієвий інститут субсидій. І, до речі, уряд вже 14 квітня прийняв відповідну постанову, коли вже на наступний рік будуть переглянуті всі критерії стосовно того, хто може таку субсидію отримувати. По-третє, стосовно енергоефективності й енергозбереження. Ми дуже часто гріємо просто повітря, а не свої домівки. Я б хотіла, щоб була велика термомодернізація. І вартість наших платіжок ми точно можемо зменшувати на 30-40%. І найголовніше, четверте - нам потрібно підвищувати доходи населення, щоб вони могли сплачувати за цими тарифами", - пояснила Олена Шуляк.

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