Под Николаевом разбился водитель BMW с двумя пассажирами [ Редактировать ]
В субботу, 1 мая, вечером в селе Украинка Галицыновской объединенной территориальной общины Николаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля BMW.
Об этом сообщают "Николаевские новости".
Отмечается, что водитель не справился с управлением и врезался в новостройку.
К месту аварии направились спасатели. Оказалось, что от удара машину так сплюснуло, что водитель и два пассажира оказались зажаты его конструктивными элементами.
Одного из мужчин спасателям удалось деблокировать лишь с помощью специального оборудования. Пострадавших госпитализировали в Николаевскую областную клиническую больницу.
Ранее сообщалось, что внук экс-главы МВД устроил ДТП в центре Киева, погибла 17-летняя девушка.
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