На Львівщині обвалився міст через Західний Буг [ Редактировать ]
На трасі Луцьк-Львів обвалився міст через річку Західний Буг. Це сталося поблизу села Гайок на Львівщині. потерпілих немає, однак траса національного значення перекрита. Для водіїв склали схеми об'їзду.
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