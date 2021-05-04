На трасі Луцьк-Львів обвалився міст через річку Західний Буг. Це сталося поблизу села Гайок на Львівщині. потерпілих немає, однак траса національного значення перекрита. Для водіїв склали схеми об'їзду.

У соцмережах ще раніше люди скаржилися на аварійний стан переправи. Що спричинило руйнування мосту - з'ясовуватиме спеціальна комісія.