Величезна долина тюльпанів розквітла поблизу Чернівців. Понад 60 сортів квітів і тематичні фотозони приваблюють туристів з усієї України. Побувала на плантації і наша знімальна група.

Понад три мільйони цибулин тюльпанів висадили на трьох з половиною гектарах у Магалі, поблизу Чернівців. Ідея виникла ще на початку двохтисячних, розповідає власниця плантації. Пані Мирослава тоді працювала в Нідерландах і ледь не на кожному кроці бачила поля тюльпанів.

Мирослава Мерешко, власниця тюльпанового поля:

Воно мені запало просто в душу. І ми вирішили частинку Голландії перенести до нас на Буковину. І так почалося з малої грядочки і переросло у велику кількість.

Загалом тут понад 60 сортів різних кольорів, висоти та форми. Раніше кожну цибулину висаджували вручну. А торік придбали в Нідерландах спеціальну машину. Цьогоріч через холодну весну квіти розцвіли пізніше, ніж зазвичай. До того ж природні умови на Буковині не надто сприятливі для вирощування тюльпанів.

Мирослава Мерешко, власниця тюльпанового поля:

Коли тільки сходить тюльпан, треба вже його поливати, а в нас такої немає змоги. В Голландії канали йдуть, вони мають змогу поливати, а в нас немає такої змоги. Тільки надія на дощ.

Усю долину тюльпанів ледь не знищив квітневий мороз. Плантацію вдалося врятувати димовою завісою. Тож поля вже відкрили для відвідувачів. Крім світлин поміж рядків, можна зробити знімки і біля фотозон.

Марія Білоусова, туристка:

Красота! Як у рай попала! Хай їдуть люди, любуються природою, квітами. Мені дуже нравиться.

Тетяна і Сергій приїхали із Черкас. Так вирішили провести відпустку.

Тетяна і Сергій, туристи із Черкас:

Взагалі подобається сама ідея. В принципі гарне поєднання і бізнесу, і такої атракції гарної для людей. Бо мало де так можна зайти сфотографуватися за невеликі гроші з такою купою квітів.

Тюльпанове поле поблизу Чернівців квітнутиме ще зо два тижні.

Мирослава Мерешко, власниця тюльпанового поля:

На даний момент, вже потрібно ці головки взяти і отак обірвати головку, і тоді набирає саму масу цибулина. Але ми цього не робимо заради того, щоб люди могли насолодитися цією красою.

Бутони обірвуть, коли ті висохнуть. А цибулини ще на два місяці залишать у землі - щоб підросли. Лише потім їх викопають і висушать, а з першими осінніми морозами висадять у землю. І вже наступного року поле знову вкриється барвистим килимом - ще в більших масштабах.