Автобус із людьми загорівся на трасі Київ-Одеса за триста кілометрів від столиці. У поліції повідомляють, що займання сталося просто під час руху.

У салоні на той момент перебували тридцять шість людей - ніхто з них не постраждав. Очевидці кажуть - водії швидко евакуювали пасажирів, намагалися загасити вогонь, але автобус згорів майже вщент. Причини займання з'ясовують.