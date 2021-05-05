На трасі Київ-Одеса загорівся автобус із пасажирами [ Редактировать ]
Автобус із людьми загорівся на трасі Київ-Одеса за триста кілометрів від столиці. У поліції повідомляють, що займання сталося просто під час руху.
У салоні на той момент перебували тридцять шість людей - ніхто з них не постраждав. Очевидці кажуть - водії швидко евакуювали пасажирів, намагалися загасити вогонь, але автобус згорів майже вщент. Причини займання з'ясовують.
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