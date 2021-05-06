Євросоюз відправив до Індії гроші та медобладнання [ Редактировать ]
Понад 800 тисяч заражень Ковідом зафіксували в світі за останню добу. Найбільше в Індії, майже 400 тисяч. Для допомоги Делі Євросоюз виділив 2 мільйони євро, доправив обладнання і медикаменти.
Чотири літаки з медичним устаткуванням відправили в Індію і Сполучені Штати. На другому і третьому місцях за поширенням коронавірусу Бразилія і США.
А Ізраїль через пандемію повністю закрив кордон з Ефіопією, Пар, Індією, Мексикою, Туреччиною і Україною.
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