Понад 800 тисяч заражень Ковідом зафіксували в світі за останню добу

Понад 800 тисяч заражень Ковідом зафіксували в світі за останню добу. Найбільше в Індії, майже 400 тисяч. Для допомоги Делі Євросоюз виділив 2 мільйони євро, доправив обладнання і медикаменти.

Чотири літаки з медичним устаткуванням відправили в Індію і Сполучені Штати. На другому і третьому місцях за поширенням коронавірусу Бразилія і США.

А Ізраїль через пандемію повністю закрив кордон з Ефіопією, Пар, Індією, Мексикою, Туреччиною і Україною.