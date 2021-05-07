В США сделали тревожное заявление о судьбе неконтролируемой ракеты [ Редактировать ]
В настоящее время США не будут сбивать китайскую ракету-носитель Чанчжэн-5В, которая должна упасть на Землю 8 мая 2021 года. Об этом заявил глава американского Министерства обороны Ллойд Остин.
Пентагон пока не имеет возможности узнать, где конкретно приземлятся обломки ракеты. Также сообщается, что часть из них упадет на поверхность планеты 9 мая.
Отмечается, что США косвенно обвиняют руководство КНР в халатности в связи с внештатным космическим инцидентом. "Это говорит о том факте, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует либо должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме". При этом в Китае заявили, что большая часть обломков сгорит при входе в атмосферу, а та, что долетят - не причинят никакого вреда.
Читайте также, Китай в течение двух лет планирует осуществить 11 миссий и отправить в космос 12 человек. В основном они будут задействованы в строительстве китайской орбитальной станции "Тяньгун". Станция будет иметь Т-образную форму, с базовым модулем "Тяньхэ".
Кроме того, из китайского космодрома Цзюньцюань запустили ракету со спутником, который направлен на изучение нанотехнологий на орбите Земли. Новейшие разработки будут использованы для экспериментов в области науки, проверки земельных ресурсов и уменьшение ущерба от стихийных бедствий.
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