Последний украинский регион покидает "красную зону" карантина [ Редактировать ]
Сумская область станет последним регионом Украины, который покинет "красную зону" карантинных ограничений. Таким образом вся страна перейдет в "оранжевую" и "желтую" зоны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области.
Отмечается, что в Сумской области установят "желтую" зону ограничений. Известно, что с 8 мая в регионе разрешают работу торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов с приемом посетителей, а также проводить массовые мероприятия.
Читайте также, на территории Запорожской и Полтавской областей будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности. Специалисты посчитали, что в этих регионах стабилизировалась эпидемическая обстановка.
Кроме того, Украина полностью справилась с третьей волной коронавирусной инфекции. В стране феноменальными усилиями смогли удержать массовое распространение COVID-19, третья волна коронавируса унесла больше жизней украинцев, чем две первые.
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