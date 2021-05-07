Сумская область станет последним регионом Украины, который покинет "красную зону" карантинных ограничений. Таким образом вся страна перейдет в "оранжевую" и "желтую" зоны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области.

Отмечается, что в Сумской области установят "желтую" зону ограничений. Известно, что с 8 мая в регионе разрешают работу торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов с приемом посетителей, а также проводить массовые мероприятия.

Читайте также, на территории Запорожской и Полтавской областей будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности. Специалисты посчитали, что в этих регионах стабилизировалась эпидемическая обстановка.

Кроме того, Украина полностью справилась с третьей волной коронавирусной инфекции. В стране феноменальными усилиями смогли удержать массовое распространение COVID-19, третья волна коронавируса унесла больше жизней украинцев, чем две первые.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.