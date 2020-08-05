Украина отправит гуманитарную помощь Ливану. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online".



Отмечается, что Украина готова помочь Ливану преодолеть последствия мощного взрыва в Бейруте и направить туда отряд спасателей. По словам главы Кабмина, отряд готов вылететь в любую минуту в случае необходимости.

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Власти страны оценили ущерб в 3-5 млрд долларов.

Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города

Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.

Позже Совет безопасности Ливана огласил версию ужасного взрыва. Власти сообщили о том, что жертвами стали уже более 100 человек, а цифра продолжает расти. Также мы писали о том, что 300 тысяч человек остались без крыши над головой

Отметим, что по последним данным, украинцев нет среди пострадавших.