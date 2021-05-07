Использование препарата было ограничено в связи со случаями тромбоза/ фото: РБК

Немецкий комитет по вакцинам будет рекомендовать использовать препарат от коронавирусной инфекции, производства американской компании Johnson&Johnson для использования гражданам старше 60 лет в связи с риском образования тромбов.

Препарат был утвержден для использования на территории Европейского Союза в апреле 2021 года после исследования редких случаев проблем по свертываемости крови у нескольких граждан США, получивших первую дозу препарата.

STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna через 12 недель после первой прививки.

Отмечается, что в начале апреля немецкие эксперты заявили, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca из-за риска возникновения тромбоза.

Читайте также, Европейское агентство лекарственных средств уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Вакцина эффективна для предотвращения госпитализаций и смертей из-за коронавирусной инфекции.

Кроме того, Европейское агентство по лекарственным средствам провело оценку рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной Johnson & Johnson. Комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у вакцинированных в США.

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