В Германии запретят вакцину Johnson&Johnson: что произошло [ Редактировать ]
Немецкий комитет по вакцинам будет рекомендовать использовать препарат от коронавирусной инфекции, производства американской компании Johnson&Johnson для использования гражданам старше 60 лет в связи с риском образования тромбов.
Препарат был утвержден для использования на территории Европейского Союза в апреле 2021 года после исследования редких случаев проблем по свертываемости крови у нескольких граждан США, получивших первую дозу препарата.
STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna через 12 недель после первой прививки.
Отмечается, что в начале апреля немецкие эксперты заявили, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca из-за риска возникновения тромбоза.
Читайте также, Европейское агентство лекарственных средств уточнило данные о риске тромбоза при вакцинации препаратом AstraZeneca. Вакцина эффективна для предотвращения госпитализаций и смертей из-за коронавирусной инфекции.
Кроме того, Европейское агентство по лекарственным средствам провело оценку рисков возникновения тромбозов у привитых вакциной Johnson & Johnson. Комитет фармаконадзора ЕМА изучил восемь сообщений о тромбоэмболических осложнениях у вакцинированных в США.
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