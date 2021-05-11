У США дозволили вакцинувати дітей сироваткою "Pfizer" [ Редактировать ]
США затвердили використання вакцини Pfizer для дітей. Препарат дозволено колоти підліткам 12 - 15 років. Зазначу, йдеться про так званий екстрений дозвіл в умовах пандемії.
При цьому вакцинація підлітків може початися вже найближчими днями. Раніше застосовувати цю вакцину дітям від 12 років також дозволила Канада.
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