США затвердили використання вакцини Pfizer для дітей. Препарат дозволено колоти підліткам 12 - 15 років. Зазначу, йдеться про так званий екстрений дозвіл в умовах пандемії.

При цьому вакцинація підлітків може початися вже найближчими днями. Раніше застосовувати цю вакцину дітям від 12 років також дозволила Канада.