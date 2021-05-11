Посольство Украины в Израиле призвало граждан следить за ситуацией в стране и, в случае обострения ситуации, следовать инструкциям властей. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

На фоне эскалации и массированных ракетно-минометных обстрелов южных территорий Израиля, гражданам Украины рекомендуется сохранять бдительность. Также существует вероятность обстрела и центральной части страны, в частности города Иерусалим.

В случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. Посольство призывает граждан Украины относиться ко всем таким предупреждениям как к реальным и следовать инструкциям местной власти.

Отмечается, что в случае включения в тех районах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, сигнала воздушной тревоги, нужно незамедлительно двигаться к ближайшему бомбоубежищу.

Напомним, боевики террористической организации ХАМАС запустили в сторону территории Государства Израиль 200 ракет. Большая часть пострадавших получили легкие повреждения, в том числе пятеро детей, Армия обороны Израиля атаковала объекты ХАМАС.

Кроме того, палестинцы несколькими залпами выпустили по крайней мере 18 ракет из сектора Газа в сторону Израиля. три ракеты были запущены из Газы, при этом система Iron Dome перехватила один из снарядов. Сирены снова активировались около 3, 4 и 5 часов утра, и еще несколько ракет попали в открытую местность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.