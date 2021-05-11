Во вторник, 11 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что страна увеличит силу и частоту ударов по сектору Газа. Об этом он сообщил в Twitter.

По итогам оценки ситуации было принято решение о том, что сила и частота ударов будут увеличены.

Израильский премьер также призвал граждан строго соблюдать предписания службы тыла Израиля. "Эти предписания спасают жизнь, их нужно неукоснительно выполнять", - подчеркнул он.

Times of Israel сообщает, что министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении армии добиться полного прекращения каких-либо действий палестинских радикалов.

Мы будем отбрасывать террористическую организацию на годы назад с каждым днем ее атак на граждан Израиля. Мы не остановимся, пока не добьемся возвращения спокойствия.

В Армии обороны Израиля в Twitter заявили, что "готовы к различным сценариям развития ситуации, продолжат действовать по мере необходимости" и "оказывать противодействие попыткам причинить вред государству и его гражданам".

В результате обстрела города Ашкелот погибли две женщины, десятки людей ранены.

В секторе Газа заявляют о гибели по меньшей мере 26 человек, включая деаять детей, и ранении 120 человек в следствие обстрелов Израиля.

Напомним, боевики террористической организации ХАМАС запустили в сторону территории Государства Израиль 200 ракет. Большая часть пострадавших получили легкие повреждения, в том числе пятеро детей, Армия обороны Израиля атаковала объекты ХАМАС.

Кроме того, палестинцы несколькими залпами выпустили по крайней мере 18 ракет из сектора Газа в сторону Израиля. три ракеты были запущены из Газы, при этом система Iron Dome перехватила один из снарядов. Сирены снова активировались около 3, 4 и 5 часов утра, и еще несколько ракет попали в открытую местность.

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