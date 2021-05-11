В Киеве сотрудник станции техобслуживания (СТО), находясь в нетрезвом виде взял автомобиль Lexus, принадлежащий одному из клиентов и попал на нем в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

Инцидент произошел на улице Харченко. Автомобиль под управлением въехала в электроопору. На место аварии прибыли правоохранители, они выяснили, что к происшествию причастен сотрудник СТО. Владелец оставил авто для ремонта.

Отмечается, что полицейские открыли против виновника происшествия уголовное дело по факту незаконного завладения транспортным средством. За содеянное сотруднику СТО угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также, в Киеве ночью работник автомойки угнал автомобиль Lexus своего клиента и на скорости влетел в отбойник на въезде в Борисполь. Информация о ЧП передана в Главное управление Национальной полиции Киева, сейчас ведутся следственные действия и поиск владельца авто.

Кроме того, в Харьковской области пьяный сотрудник автосервиса угнал у 21-летней клиентки автомобиль Lexus и попал в ДТП. Полицейские выяснили, что 21-летняя девушка оставила свой автомобиль на станции технического обслуживания в селе Циркуны Харьковского района для проведения ремонта.

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