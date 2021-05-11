За його словами, маніяк може вбити навіть озброєного охоронця

Посилювати заходи безпеки в українських школах через масове вбивство в Казані не будуть. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, маніяк може вбити навіть озброєного охоронця. Тож такі заходи малоефективні.