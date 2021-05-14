У Гонконгу готуються до одного з найшанованіших свят - Дня народження Будди. Для вірян це нагода очистити душу та отримати шанс на позитивні зміни в житті. Одна з давніх традицій - випускати тварин у дику природу. Та от екологи категорично проти подібного звичаю.

Волонтери пірнають у каламутні води ставка в сільській місцевості Гонконга. Це популярне місце для прогулянки жителів мегаполіса. Сюди ж вони масово приносять спеціально куплених водних тварин, щоб випустити напередодні великого релігійного свята - Дня народження Будди. Цей ритуал називається "звільнення з милосердя" і, за повір'ям, має послати Божу ласку. Зоозахисники обурені, адже випущені брати наші менші зазнають лише страждань і смерті. Нинішній улов активістів - кількадесят червоновухих черепах, природний ареал мешкання яких - Центральна Америка та джунглі Амазонки.

Шон Лай, лідер волонтерського гурту:

Ці черепахи не пристосовані до життя в тутешніх рівчаках чи ставках, тому що це не місцеві гонконзькі види. Якщо раніше про них піклувалися люди, то вони не зможуть полювати в дикій природі, упіймати рибу, креветок чи іншу здобич і помруть від голоду. Через зміну погоди вони можуть замерзнути на смерть чи загинути від перегрівання.

Волонтери забирають виловлених черепах до притулку. У деяких на панцирі збереглася червона фарба - від ієрогліфа "милосердя". При цьому багато з них потребують лікування - через виснаження, травми чи інфекційні хвороби. Без допомоги людини вони б не вижили. Сумний кінець доля переважної більшості випущених у дику природу тварин, яких утримували в неволі, - кажуть науковці. Втім, є випадки, коли завезені здалеку види добре адаптуються та знищують місцевих представників флори та фауни, що є не меншою проблемою.

Так, у Європі накоїв лиха американський рак, а на півдні США - викинуті бірманські пітони. В Австралії та сама червоновуха черепаха офіційно визнана шкідником.

Пол Кроу, зоолог:

"Звільнення з милосердя" потенційно становить безліч ризиків для наших екосистем. По-перше, туди потрапляють немісцеві тварини. Якщо їм вдасться вижити, вони можуть суттєво вплинути на середовище, порушити екологічний баланс лісів і водойм. Також це потенційні хвороби, бактерії, віруси, паразити з інших країн, і все це викидається без перевірки та врахування небезпеки.

Та заклики екологів не зупиняють відданих ученню Будди вірян. І найближчими днями гонкозці, за тисячолітньою традицією, понесуть до лісів і набережних мішки з черепахами, молюсками і креветками.