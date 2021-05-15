Вакцинуй безхатька: у Німеччині мобільні бригади пропонують безкоштовне щеплення безпритульним [ Редактировать ]
Поки українці чекають на імунізацію, або ж розмірковують - робити укол чи ні, в Німеччині розгорнули операцію - "знайди та вакцинуй безхатька". Мобільні бригади їздять містом і пропонують безпритульним щепитися від КОВІДу.
Та чи погоджуються ті на таку пропозицію і яким препаратом їх вакцинують?
Кілька днів на тиждень лікарка Маріа Радлофф працює не в центрі вакцинації, а на виїзді. Її пацієнти - безхатьки, які живуть у притулках, або просто неба. Ці люди належать до пріоритетної групи й мають право на щеплення, але рідко записуються на вакцинацію. Тож влада міста Бонн вирішила направити медиків до них.
Маріа Радлофф, лікарка:
Це чудова ідея. Люди нам так радіють, що ми отримуємо справжнє задоволення від роботи.
Від щеплень безпритульні не відмовляються, адже більшість з них мають хронічні захворювання і, відповідно, ризикують важче перенести коронавірус.
Штефан, безхатько:
Тепер я почуваюсь у певній безпеці. Звісно, я намагаюся бути обережним, але ж ти ніколи не знаєш, інфікуєшся чи ні.
Торстен, безхатько:
Полегшення. Нарешті я теж вакцинований.
Щеплять безхатьків препаратом Johnson & Johnson, аби потім не шукати їх для введення другої дози.
Маріа Радлофф, лікарка:
Це ідеальний препарат, адже цю групу людей важко мотивувати на друге щеплення і, головне, зробити його вчасно.
Такі самі мобільні бригади вакцинують і жителів неблагополучних районів великих міст, де кількість інфікованих традиційно вища. Їм пропонують щеплення поза чергою, щоб взяти під контроль локальні спалахи хвороби. Тим більше - вакцина не в дефіциті.
Якщо на початку кампанії з вакцинації Німеччина пасла задніх, то зараз уже майже вирвалася в лідери по Євросоюзу. Щодня країна ставить нові рекорди, навіть у вихідні. Останній - 1 мільйон 350 тисяч щеплень за добу.
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