Поки українці чекають на імунізацію, або ж розмірковують - робити укол чи ні, в Німеччині розгорнули операцію - "знайди та вакцинуй безхатька". Мобільні бригади їздять містом і пропонують безпритульним щепитися від КОВІДу.

Та чи погоджуються ті на таку пропозицію і яким препаратом їх вакцинують?

Кілька днів на тиждень лікарка Маріа Радлофф працює не в центрі вакцинації, а на виїзді. Її пацієнти - безхатьки, які живуть у притулках, або просто неба. Ці люди належать до пріоритетної групи й мають право на щеплення, але рідко записуються на вакцинацію. Тож влада міста Бонн вирішила направити медиків до них.

Маріа Радлофф, лікарка:

Це чудова ідея. Люди нам так радіють, що ми отримуємо справжнє задоволення від роботи.

Від щеплень безпритульні не відмовляються, адже більшість з них мають хронічні захворювання і, відповідно, ризикують важче перенести коронавірус.

Штефан, безхатько:

Тепер я почуваюсь у певній безпеці. Звісно, я намагаюся бути обережним, але ж ти ніколи не знаєш, інфікуєшся чи ні.

Торстен, безхатько:

Полегшення. Нарешті я теж вакцинований.

Щеплять безхатьків препаратом Johnson & Johnson, аби потім не шукати їх для введення другої дози.

Маріа Радлофф, лікарка:

Це ідеальний препарат, адже цю групу людей важко мотивувати на друге щеплення і, головне, зробити його вчасно.

Такі самі мобільні бригади вакцинують і жителів неблагополучних районів великих міст, де кількість інфікованих традиційно вища. Їм пропонують щеплення поза чергою, щоб взяти під контроль локальні спалахи хвороби. Тим більше - вакцина не в дефіциті.

Якщо на початку кампанії з вакцинації Німеччина пасла задніх, то зараз уже майже вирвалася в лідери по Євросоюзу. Щодня країна ставить нові рекорди, навіть у вихідні. Останній - 1 мільйон 350 тисяч щеплень за добу.