В Індії вирує циклон: застерігають про масштабні підтоплення [ Редактировать ]
Шестеро людей стали жертвами циклону в Індії. Загиблі - жителі штатів Гоа і Карнатака на західному узбережжі країни. Нині там вирують зливи й шквальні вітри. Утім, за даними синоптиків, циклон ще не розвинувся до повної потужності. Застерігають про масштабні підтоплення.
У західних штатах країни вже приготувалися зупинити рух залізниці. На узбережжі розгорнули загони рятувальників і медиків. 150 тисяч місцевих жителів евакуювали.
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