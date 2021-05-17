Шестеро людей стали жертвами циклону в Індії. Загиблі - жителі штатів Гоа і Карнатака на західному узбережжі країни. Нині там вирують зливи й шквальні вітри. Утім, за даними синоптиків, циклон ще не розвинувся до повної потужності. Застерігають про масштабні підтоплення.

У західних штатах країни вже приготувалися зупинити рух залізниці. На узбережжі розгорнули загони рятувальників і медиків. 150 тисяч місцевих жителів евакуювали.