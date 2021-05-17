Європейські країни одна за одною скасовують комендантські години та послаблюють коронавірусні обмеження. Та подобаються такі послаблення не усім. Чим не задоволені європейці і як виглядають міста без суворого карантину - розкаже Олена Абрамович.

Тераси в ресторанах та кафе уже відкриті, комендантська година скасована, а без маски з дому виходити досі заборонено. Такі коронавірусні правила нині діють у Бельгії. І вони обурюють більшість людей. Особливо молодь.

Чому б не дозволити ходити без масок на малолюдних вулицях та в парках? Бельгійці називають рішення влади абсурдними та виходять на протести.

Марі, студентка:

Якщо ми не протестуватимемо ось так, локдаун триватиме вічно. І маски залишаться назавжди. А це не те майбутнє, якого я прагну. Мене така перспектива геть не тішить.

Насміх і критику викликало ще одне правило: можна покликати кількох гостей до свого саду, але скористатися туалетом удома має право лише один з них. Або ж щодо великих домашніх вечірок. Їх дозволять із червня, проте лише за умови, що готувати і подавати їжу буде спеціально найнятий професіонал.

Барбара Дезірант, ініціаторка акції протесту:

Вони послаблюють певні обмеження, додаючи нові правила. Це щоразу відбувається з ремаркою "за умови що". Але ми завжди жили з вірусами, тож час навчитися жити із цим теж.

Цю акцію протесту організували в брюссельському парку Буа де ля Камбр. Там за останні півтора місяця вже двічі влаштовували гучні вечірки на понад дві тисячі людей - з порушенням карантинних вимог. Зазвичай поліція розганяла демонстрантів кийками та водометами, та цього разу все закінчилось мирно.

А от іспанська молодь не змогла нагулятись у вихідні без втручання поліції. Це був перший за пів року вікенд у Барселоні, коли вже не діяла комендантська година. Проте збиратися великими компаніями досі заборонено. Тож правоохоронцям довелося про це нагадати.

Рікардо Салас, майор поліції в Барселоні:

Ми "зачистили" людей в Ель-Борні, на набережній Льюїс Компаніс нарахували до тисячі осіб. Їх усіх розігнала регіональна поліція. Ще дві тисячі ми спровадили з пляжу, частина з них не дотримувалась дистанції та інших вимог.

За схожим сценарієм минула перша ніч після скасування комендантської години й у багатьох інших європейських містах. Коли після багатомісячної заборони дозволили виходити на вулицю вночі - молодь почала дозволяти собі й решту вільностей - знімати маски та збиратися натовпами.