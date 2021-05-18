Армія Ізраїлю випустила по Лівану два десятки ракет. Обстріляли місця, звідки намагалися вдарити по території єврейської держави.

Напередодні ж ЦАХАЛ продовжив атаки на об'єкти в Секторі Гази. Зокрема, ліквідували ще одного з ватажків "Ісламського джихаду", завдали удару по військово-морському підрозділу ХАМАСу та підземних тунелях. І прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів на цьому не зупиниться.