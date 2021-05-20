На сесії Kyiv Global Summit обговорили захист дитинства та материнства [ Редактировать ]
Про захист дитинства та материнства говорили сьогодні на весняній сесії Kyiv Global Summit у столиці. Організатори - національна платформа "Жінки за мир" - об'єднали понад пів тисячі людей.
Усе щоб привернути увагу урядовців до проблем соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій на Сході країни.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Рождаемость в стране с каждым годом падает, что количество детей, которые сегодня нуждаются в срочной гуманитарной психологической и материальной помощи с каждым годом растет, эта цифра уже перевалила за миллион человек - поэтому на экстренном весеннем саммите женщины-лидеры принимают обращение к президенту, правительству, спикеру, с тем, что молчать и не обращать внимания на проблему детства и материнства в Украине больше не допустимо.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Я впевнений, що ви були попереду і ви були локомотивом цього процесу, який дуже важливий вкрай необхідний для держави, я пам'ятає нашу зустріч, коли починалась робота над бюджетом, коли було дуже багато запитань коли ми вносили пропозиції про збільшення виплат на матерів при народженні дитини, коли йшли дискусії з урядом, в парламенті нажаль вони нас не дослухались.
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