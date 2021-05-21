Загальна кількість доз на експорт може сягнути 80 мільйонів

У США планують збільшити експорт кількості доз протиковідних вакцин. У пріоритеті Канада, Мексика та майже десять країн Латинської Америки.

Також перевагу у постачанні препаратів надаватимуть тим державам, де фіксуватимуть найбільші спалахи коронавірусу.

Водночас у Білому домі остаточно не визначилися, куди ще доправлятимуть вакцину. Загальна кількість доз на експорт може сягнути 80 мільйонів.