В среду, 26 мая, цена золота на мировом рынке впервые с начала года превысила $1900 за унцию (31,1 грамма - ред.). Об этом сообщает Reuters.

Стоимость благородного металла выросла более чем на 0,5% и достигала отметки $1910 за унцию. Это максимальное значение с 8 января.

Рост цен на золото продолжается второй месяц подряд, и за это время оно подорожало на 13,4%. Перед этим котировки драгоценного металла снижались семь месяцев подряд, в результате чего оно подешевело почти 20%.

По мнению аналитиков, рост цен золото отражает оптимизм в сегменте долговых инструментов и неустойчивость американского доллара.

25 мая доходность 10-летних US Treasuries опустилась до 1,554% годовых, что на 5 базисных пункта ниже закрытия предыдущего дня и на 22 б. п. ниже 14-месячного максимума, установленного 30 марта. 26 мая ставки стабилизировались на уровне 1,56% годовых.

В то же время индекс DXY (курс доллара США относительно шести ведущих мировых валют) опускался до 89,53 пункта, что является минимумом с 7 января. За неполные два месяца американская валюта потеряла более 4%.

Инвесторы ждут выступления вице-президента ФРС Рэндала Куорлса в рамках дискуссии в институте Брукингса. Американский чиновник должен обрисовать перспективы экономики США и вопросы денежно-кредитной политики.

Напомним, что всеобщий карантин из-за пандемии привел к резкому замедлению мировой экономики, в результате чего инвесторы стали активно вкладываться в золото. С начала 2020 года по август драгметалл подорожал на 22%, превысив отметку в $2000 за тройскую унцию.

Ранее "Подробности" писали о том, что на прошлой неделе цена биткойна и других криптовалют резко обвалилась из-за заявлений Маска и новых криптовалютных запретов в Китае. Сегодня, 26 мая, цифровые деньги снова дорожают. По данным CoinMarketCap, курс биткойна вырос на 8%, а Ethereum - сразу на 17%.